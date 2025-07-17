Крыло российского самолета повредили лестницей

Крыло Boeing повредили стремянкой в аэропорту Шереметьево

Крыло самолета российской авиакомпании Smartavia повредили лестницей в аэропорту Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Ввечером 15 июля незакрепленную стремянку наземной службы в Шереметьево сдуло потоком воздуха от двигателя выруливавшего самолета. В итоге она откатилась под правую плоскость Boeing 737-800 и повредила ему лакокрасочное покрытие крыла до металла.

После инцидента специалисты начали оценку технического состояния самолета и степень повреждений. Уточняется, что в момент происшествия на борту не было пассажиров, никто не пострадал.

Ранее в Москве иностранный самолет залетел в запретную зону. Пилоты допустили это, чтобы обойти неблагоприятные метеоусловия.