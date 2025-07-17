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10:49, 17 июля 2025Бывший СССР

Латвия выступила с призывом к Трампу по России

Глава МИД Латвии Браже призвала Трампа к более скорым мерам против России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа к более скорым мерам против России. Ее слова передает Politico.

По мнению Браже, американскому лидеру не стоит дожидаться окончания 50-дневного срока ультиматума, выдвинутого России, чтобы ввести 100-процентные пошлины на ее товары. Она отметила, что воплощение в жизнь угроз Трампа «должно произойти раньше».

«Чего мы добиваемся, так это давления на Россию и ослабления ее способности вести военные действия. Дело не в народе России», — заявила глава МИД.

14 июля американский лидер пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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