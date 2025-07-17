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20:46, 17 июля 2025Культура

Легенда электронной музыки выступит в России

Британский диджей Пол Окенфолд анонсировал концерты в Москве и Санкт-Петербурге
Андрей Шеньшаков

Фото: Martin Harris / Capital Pictures / Globallookpress.com

Легендарный диджей и продюсер Пол Окенфолд выступит в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе агентства SAY Agency.

Британский артист проведет два концерта в сентябре. Первое выступление пройдет 12 сентября в петербуржском клубе А2, второй — в столичном клубе Base 13 сентября. Оба мероприятия анонсированы в рамках мирового тура Окенфолда.

«Настолько масштабные гастроли — вероятно, заключительные в его карьере. Для него наша страна — важная точка на карте, где он выступал одним из первых в начале нулевых. Здесь у него друзья и фанаты, ему важно поделиться с ними новой музыкой», — заявила генеральный директор агентства Анна Субчева.

Она также рассказала, что Пол интересуется культурой и кухней России, следит за новинками российских сериалов и кино, готовит борщ. Кроме того, музыкант считает россиянок самыми красивыми женщинами в мире.

Ранее стало известно, что известный американский рэпер признался в любви к России и пельменям. Lil Pump посетил нашу страну вместе с другими артистами из США.

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