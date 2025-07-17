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17:15, 17 июля 2025Россия

Мать с дочерью-инвалидом выгнали из кафе в российском городе и показали им средний палец

В Волгограде женщину с дочерью-инвалидом выгнали из кафе из-за болезни девочки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: 99.films / Unsplash

В Волгограде женщину, приехавшую в город на отдых с дочерью-инвалидом, выгнали из кафе, сославшись на болезнь девочки. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказала агентству туристка Эвелина Азаева, 16 июля они со страдающей аутизмом дочерью зашли в кафе в центре Волгограда. Пока мать делала заказ, девочка сидела на длинной скамье, но устала и прилегла. Это не понравилось сотруднице заведения. На пояснение гостьи, что подросток является инвалидом и никому не мешает, работница отреагировала фразой «больным нечего делать в общественных местах». Кроме того, она заявила, что таким людям нужно находиться с врачами.

«Когда я попросила ее повторить эти слова на видео, она показала средний палец и с гордо поднятой головой ушла», — рассказала Азаева.

Сразу после инцидента она направилась в находившуюся рядом администрацию Волгоградской области, где оставила обращение на имя губернатора региона Андрея Бочарова. Кроме того, женщина написала заявление в прокуратуру, которая начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Бурятии водитель маршрутки высадил мальчика со второй группой инвалидности и смял его удостоверение. По словам матери ребенка, работника транспортной компании возмутило то, что ее сын рассчитался за поездку по льготной стоимости.

ЖЗЛ
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