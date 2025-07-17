Медведь отобрал шашлыки у россиян и попал на видео

Отдыхающие на Сахалине сняли на видео медведя, решившего полакомиться их мясом

На Сахалине медведь вышел на территорию, где отдыхающие готовили шашлык, и решил полакомиться свежеприготовленным мясом. Об этом сообщает SakhalinMedia в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пока косолапый поедал шашлык, очевидцы прятались в автомобиле и снимали все происходящее на видео.

«Смотрите, наши шашлыки жрет!», — прокомментировала автор ролика.

Ранее сообщалось, что медведица напала на пенсионерку в США. Вероятно, хозяйка леса пыталась защитить своего детеныша. 69-летняя Карен Фрай успела позвонить в службу спасения и была доставлена в больницу с травмами.