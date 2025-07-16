Медведица напала на пенсионерку

В США медведица набросилась на 69-летнюю женщину

В США пожилая женщина едва не стала жертвой медведицы. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел днем в субботу, 12 июля, около города Комсток. Медведица, вероятно, защищавшая медвежонка, напала на 69-летнюю Карен Фрай. Пенсионерка успела позвонить в службу спасения и была доставлена в больницу с травмами, а затем переведена в региональный медицинский центр Сент-Пола. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Сотрудники Департамента природных ресурсов Висконсина установили в районе нападения ловушки, планируя поймать и усыпить опасную хищницу. «Медведи, проявившие агрессию, с высокой вероятностью повторят это поведение», — пояснили в ведомстве. Местные жители отмечают необычно высокую активность медведей в этом сезоне.

В Висконсине насчитывается около 24 тысяч черных медведей, обычно они избегают людей. Власти рекомендуют жителям убирать пищевые отходы, использовать защищенные кормушки для птиц и соблюдать осторожность при встрече с хищником.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш медведь растерзал троих мужчин. Еще двое получили серьезные травмы.