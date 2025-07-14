Тигр съел пожилого мужчину

В Непале тигр растерзал пожилого мужчину, который отправился с друзьями собирать траву в лес. Об этом пишет непальская газета Republica.
68-летний Падам Бахадур Рана Магар из района Читван собирал траву в лесу у границы заповедника Кумродж. Позднее двое спутников Магара благополучно вернулись в деревню, однако он сам из леса так и не вышел.
Начались поиски, в ходе которых были найдены сильно поврежденные останки непальца. Предполагается, что тигр атаковал Магара, когда он отделился от односельчан во время поисков травы. Зверь расправился с мужчиной и частично съел его.
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