Тигр съел пожилого мужчину

Republica: В Непале тигр съел 68-летнего мужчину

В Непале тигр растерзал пожилого мужчину, который отправился с друзьями собирать траву в лес. Об этом пишет непальская газета Republica.

68-летний Падам Бахадур Рана Магар из района Читван собирал траву в лесу у границы заповедника Кумродж. Позднее двое спутников Магара благополучно вернулись в деревню, однако он сам из леса так и не вышел.

Начались поиски, в ходе которых были найдены сильно поврежденные останки непальца. Предполагается, что тигр атаковал Магара, когда он отделился от односельчан во время поисков травы. Зверь расправился с мужчиной и частично съел его.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш медведь растерзал троих мужчин. Еще двое получили серьезные травмы.