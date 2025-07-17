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14:53, 17 июля 2025Экономика

Медведь пробрался на территорию психбольницы и устроил обыск

В Апатитах медведь пробрался на парковку психбольницы
Мария Черкасова

В Апатитах медведь решил прогуляться по парковке Мурманской областной психиатрической больницы. Видео с животным появилось в Telegram-канале «Аптаун».

На кадрах видно, что медведь устроил на парковке обыск у здания по адресу улица Сосновая, 12. Он перемещается от одной припаркованной машины к другой.

Ранее медведя на улицах увидели жители Красноярска. Сначала дикое животное заметили жители Железнодорожного района. Они обратились в полицию, сообщив, что медведь гуляет во дворе жилого дома. Однако хищник успел скрыться от прибывших полицейских — он ушел в направлении парка «Гремячая грива».

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