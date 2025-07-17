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18:21, 17 июля 2025Мир

Мерц потребовал от США ясности в отношении оружия для Украины

Мерц: Нужна ясность, как США могли бы заменить европейское оружие для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Нужна ясность в отношении того, как США могли бы заменить оружие, которое Европа направляет Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

Глава немецкого правительства отметил, что он благодарен президенту США Дональду Трампу за то, что он готов «продолжать оказывать помощь Украине», предоставляя оружие, однако призвал к «четкому объяснению» того, как Вашингтон может получить доступ к оружию, которое Европа предоставляет Украине.

По его словам, это решение США усилит давление на президента России Владимира Путина, чтобы тот, наконец, начал переговоры о мире. «Европа и Соединенные Штаты движутся здесь в одном направлении», — сказал он.

Ранее начальник пресс-службы аппарата управления и заместитель пресс-секретаря Министерства обороны ФРГ Митко Мюллер заявил, что Германия пока не начинала поставку Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он уточнил, что процесс согласования в рамках сделки с США и НАТО пока продолжается.

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