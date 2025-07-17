Мигрант до смерти забил друга арматурой в российском регионе

47news: Мигрант в Ленобласти до смерти забил арматурой обидчика матери

Под Всеволожском в Ленинградской области мигрант убил обидчика своей матери, используя металлическую арматуру. Участниками инцидента являются граждане Узбекистана, сообщает портал 47news.

Как уточняет издание, мужчины знали друг друга с детства. Предварительно известно, что между ними разгорелся конфликт: 41-летний потерпевший позволил себе обидные высказывания в адрес матери его 46-летнего приятеля. Подозреваемый не стал этого терпеть и принялся разбираться со знакомым физически, нанося ему удары, в том числе и арматурой.

По данным регионального Следкома, 16 июля в Мурино был задержан 46-летний иностранец, который подозревается в убийстве. Тело его соотечественника нашли в садоводстве «Дубки», расположенном в Куйвозовском поселении. У него были зафиксированы множественные травмы.

В скором времени фигуранту будет предъявлено обвинение. Суду в ближайшее время предстоит решить его судьбу на период следствия — следователи планируют выйти на заседание с ходатайством, в котором будут просить заключить мужчину под стражу.

Выясняются обстоятельства случившегося. Кроме того, стражи порядка узнают, законно ли иностранцы находились на территории России.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать девочку на пляже.

