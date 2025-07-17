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01:08, 17 июля 2025Мир

Младенец погиб в роддоме от рук 6-летнего мальчика

BFM TV: Во Франции в роддоме погиб младенец, с которым играл 6-летний мальчик
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Шестилетний мальчик уронил новорожденную девочку на пол во французской больнице Жанны де Фландр в городе Лилль. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на пресс-службу больницы.

По данным телеканала, девочке было всего пять дней, она появилась на свет недоношенной. 6 июля ее перевели в палату интенсивной терапии отделения неонатологии, в то время как мать осталась лежать в родильном отделении. При этом младенца с матерью должны были выписать 11 июля. Перед выпиской мать встретилась с врачом, чтобы забрать документы.

Внезапно ей позвонил заведующий отделением, который сообщил, что ей срочно надо прибыть, поскольку младенец упал, когда с ним играл маленький мальчик. Новорожденную девочку нашли без сознания, ее уронили головой о пол. Как оказалось, с девочкой играл шестилетний ребенок, мать которого находилась в том же отделении.

Прокуратура инициировала расследование.

В больнице заявили, что трагедия глубоко потрясла персонал и команду медучреждения. Родителям, их близким и медикам оказывается психологическая поддержка.

Ранее сообщалось, что врачей московского роддома осудили за гибель двух детей. Кроме того, суд обязал выплатить пострадавшим семьям компенсацию на общую сумму 20 миллионов рублей.

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