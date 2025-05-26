Врачей московского роддома осудили за гибель двух детей

Суд вынес приговор врачам столичного роддома №27 по делу о гибели двух детей

Начало событий в новости Врачи столичного роддома №27 пошли под суд по делу о гибели двоих детей

Коптевский районный суд Москвы огласил приговор в отношении двух врачей столичного роддома №27, в котором погибли двое детей. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в суде.

Викторию Сапожникову и Сусан Паносян признали виновными по части 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ, а последнюю еще и по статьям 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») и 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ. Сапожникову приговорили к 2 годам 10 месяцам ограничения свободы, но полностью освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Паносян, в свою очередь, получила 5,5 года колонии общего режима.

Гражданские иски суд удовлетворил частично и обязал выплатить пострадавшим семьям по пять миллионов рублей на общую сумму 20 миллионов рублей.

Как уточнили «Ленте.ру» в суде, в отношении врача Елены Лещинской и главврача Марины Сармосян дело выделено в отдельное производство. Суд постановил вернуть его прокурору для переквалификации на статью о халатности. Оно будет рассмотрено позже тем же судом.

По версии следствия, работники роддома №27 активно использовали запрещенный во всем мире прием Кристеллера — выдавливание ребенка через естественные родовые пути. Это делалось из нежелания проводить операции кесарева сечения. В результате двое новорожденных ушли из жизни, а третий получил серьезную родовую травму и на всю жизнь стал инвалидом.

Кроме того, одна из сотрудниц роддома — Паносян — обвиняется в уничтожении медицинской документации на все роды с осложнениями. Узнав о возбуждении уголовного дела, женщина похитила истории родов. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Сейчас расследуются и другие эпизоды деятельности врачей.