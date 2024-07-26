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15:34, 26 июля 2024Силовые структуры

Врачи столичного роддома №27 пошли под суд по делу о гибели двоих детей

Врачей столичного роддома №27 начали судить по делу о гибели двоих детей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Коптевский районный суд Москвы начал слушания уголовного дела врачей столичного роддома №27, которых обвиняют в проведении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за которых ушли из жизни двое детей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На предварительном заседании принято решение проводить слушания в закрытом режиме — из-за того, что в заседаниях будут оглашаться материалы, составляющие врачебную тайну.

По версии следствия, в роддоме №27 активно использовался запрещенный во всем мире прием Кристеллера — выдавливание ребенка через естественные родовые пути. Это делалось из нежелания проводить операции кесарева сечения. В результате, как следует из уголовного дела, двое новорожденных ушли из жизни, а третий получил серьезную родовую травму и на всю жизнь стал инвалидом.

Кроме того, один из сотрудников роддома, врач Сусанна Паносян обвиняется в уничтожении медицинской документации на все роды с осложнениями — узнав о возбуждении уголовного дела, она похитила истории родов. Их дальнейшая судьба неизвестна.

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При этом главврач Марина Сармосян — один из фигурантов дела — считала достижением, что в вверенном ей роддоме операции кесарева сечения проводили в 10-12 процентов случаев, хотя в Москве этот показатель достигает 25-30 процентов. Однако о числе детей, ставших инвалидами, Сармосян не распространялась.

Примечательно, что в роддоме №27 за время работы в нем Марины Сармосян был один из самых больших процентов «платных родов» — до 30 контрактов в месяц. Часть из них также заканчивалась летальным исходом для ребенка или причинением ему тяжкого вреда. По заключениям судебно-медицинских экспертиз, между действиями самой Сармосян, подчиненных ей врачей и наступлением тяжких последствий для новорожденных есть прямая причинно-следственная связь.

Доктор Марина Сармосян была уволена 6 декабря 2019 года, и сразу после этого в приемной главного врача больницы имени Спасокукоцкого (роддом был ее филиалом) ее задержали сотрудники Следственного комитета России (СКР). На следующий день она была взята под стражу. 19 декабря меру пресечения ей изменили на домашний арест, а зимой 2021 года — на подписку о невыезде.

В ходе расследования уголовного дела к ответственности привлекли еще пять врачей — тех, кто принимал трагично закончившиеся роды. Всего в правоохранительные органы поступило более 20 заявлений от родителей ушедших из жизни или ставших инвалидами детей. Следствие по большинству эпизодов продолжается, в суд пока передано первое уголовное дело.

Арест Марины Сармосян вызвала общественный резонанс — петицию в ее защиту подписали около 16 тысяч человек, в ее защиту выступил легендарный российский хирург Леонид Рошаль.

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      Игорь Надеждин
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