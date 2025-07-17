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08:47, 17 июля 2025Наука и техника

Младенцы с ДНК троих родителей родились в Великобритании

Sky News: В Британии родились восемь младенцев с исправленными участками ДНК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Восемь здоровых младенцев с ДНК троих родителей появились на свет в Великобритании в результате эксперимента. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что право на проведение процедуры имеют женщины с риском развития тяжелых заболеваний, в частности митохондриальной дисфункции. Имена детей и их родителей не разглашаются, однако одна из женщин отметила, что на смену бремени заболевания «пришли надежда, радость и глубокая благодарность».

Как уточняет CNN, у младенцев есть ДНК трех человек — яйцеклетки матери, сперматозоид отца и митохондрий донора. Для одобрения данного метода потребовалось изменение законодательства Великобритании в 2016 году.

Всего процедуру перенесли 22 женщины, однако забеременеть смогли только семь из них. В результате родились восемь детей, из них пятеро без признаков наследственных заболеваний. Показатель успешности составил 36 процентов.

Ранее сестры-близнецы из Австрии по совету родных сделали ДНК-тест и узнали, что они не родные.

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