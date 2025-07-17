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19:56, 17 июля 2025Экономика

Названы районы Москвы с самой высокой грозовой активностью

Синоптик Позднякова: Грозовая активность возможна на юге Москвы
Виктория Клабукова
СюжетЛивень в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Дождливая погода все еще сохраняется в Москве, мощные ливни сопровождаются раскатами грома и молниями. В каких районах столицы грозовая активность выше всего, «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Если в среду, 16 июля, дожди в основном лили на севере города, в четверг осадки, по словам синоптика, обходят эти районы. Грозовая деятельность преимущественно сосредоточена на юге мегаполиса. В связи с прошедшими дождями в южных районах похолодало на четыре-пять градусов — с 24 до 19 градусов тепла. Несмотря на то, что осадки 17 июля не такие обильные, неустойчивой погода останется вплоть до ночи.

Череда дождей в Москве завершится только на следующей неделе. Сухую погоду столичным жителям обещают с понедельника, 21 июля. В пятницу и воскресенье, 18 и 20-го числа, осадки будут минимальными и локальными.

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