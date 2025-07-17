Синоптик Тишковец: В Наро-Фоминске выпало 54 % месячной нормы осадков

За среду, 16 июля, в Подмосковье выпало больше половины месячной нормы осадков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По сведениям синоптика, за минувшие сутки на главной столичной метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков. На станции в Тушино показатель составил 17 миллиметров, а в Бутово — 18 миллиметров, что составляет пятую часть от июльской нормы. В то же время в подмосковном Наро-Фоминске количество осадков достигло 44,3 миллиметра, превысив половину месячной нормы (54 процента). Чуть менее дождливыми в регионе оказались Ново-Иерусалим (23 миллиметра) и Воскресенск (21 миллиметр).

Ранее 15 июля в Москве менее чем за два часа ливня выпала месячная норма осадков. Дождливее всего оказалось на севере города — там выпало 85 миллиметров осадков.