Муж жившей в пещере россиянки заявил о желании получить опеку над детьми

Муж россиянки, жившей с двумя детьми в пещере в Индии, захотел получить опеку

Бывший муж россиянки, жившей с дочерьми в пещере в Индии, требует права участвовать в их воспитании. Об этом сообщает Times of India.

38-летний Дрор Гольдштейн, гражданин Израиля, захотел получить совместную с бывшей женой опеку над дочерьми: шестилетней Премой и четырехлетней Амой. «Я просто хочу видеть дочерей несколько раз в неделю и заботиться о них», — пояснил мужчина, который ежегодно на полгода приезжает на Гоа.

По его словам, он узнал о произошедшем из новостей и сразу же купил билет в Индию, чтобы держать ситуацию под контролем. Гольдштейн утверждает, что регулярно переводил жене деньги на содержание детей и подал заявление в полицию, когда экс-супруга исчезла с дочерьми несколько месяцев назад.

«Ама родилась здесь, она индианка и не должна быть депортирована», — заявил отец, выразив опасения, что в случае переезда в Россию контакт с детьми будет затруднен. Кутина, по его словам, решила воспитывать детей самостоятельно после развода и запрещала ему общение с ними.

40-летнюю Нину Кутину 11 июля нашли вместе с детьми в пещере около Гокарны, штат Карнатака. Как утверждается, россиянка решила поселиться с детьми в уединении в джунглях, увлекшись местными духовными практиками и индуизмом.

Женщина обустроила найденную ею пещеру, превратив ее в духовное пристанище. Полиция пытается выяснить, каким образом она и ее дети добывали еду во время своего пребывания в дикой местности. Девочки находятся под опекой индийских властей, пока решается вопрос об их дальнейшей судьбе.

Ранее сообщалось, что в Индии на видео сняли старца, долгое время жившего в пещере. Им оказался отшельник Сиярам Баба, поклоняющийся индуистскому богу Хануману.