Мужчина попытался выдавить глаза напавшему на него крокодилу

В Малайзии мужчина отбился от крокодила, ткнув ему в глаза

В Малайзии рыбак чудом выжил после нападения крокодила. Об этом сообщает The Independent Singapore.

39-летний Деннис Карон рыбачил с братом и односельчанами на озере Маруди. Когда он прыгнул в воду, чтобы освободить застрявшую сеть, его схватил крокодил. «Мы увидели, как Деннис пытается всплыть, поняли что происходит и начали стучать по лодке», — рассказала племянница рыбака.

Мужчине удалось спастись, ткнув хищнику в глаза. Он получил перелом руки и множественные раны, но отбился от напавшей на него рептилии. Спасатели доставили пострадавшего в больницу.

Местные жители отмечают, что это уже третье нападение крокодила на людей за последнее время. Во всех случаях жертвам удавалось спастись, потому что они пытались выдавить хищникам глаза.

Ранее сообщалось, что в Индонезии пожилой мужчина стал жертвой крокодила. Трехметровая рептилия напала на него на глазах у односельчан.

