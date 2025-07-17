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03:00, 17 июля 2025Из жизни

Мужчина попытался выдавить глаза напавшему на него крокодилу

В Малайзии мужчина отбился от крокодила, ткнув ему в глаза
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии рыбак чудом выжил после нападения крокодила. Об этом сообщает The Independent Singapore.

39-летний Деннис Карон рыбачил с братом и односельчанами на озере Маруди. Когда он прыгнул в воду, чтобы освободить застрявшую сеть, его схватил крокодил. «Мы увидели, как Деннис пытается всплыть, поняли что происходит и начали стучать по лодке», — рассказала племянница рыбака.

Мужчине удалось спастись, ткнув хищнику в глаза. Он получил перелом руки и множественные раны, но отбился от напавшей на него рептилии. Спасатели доставили пострадавшего в больницу.

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Местные жители отмечают, что это уже третье нападение крокодила на людей за последнее время. Во всех случаях жертвам удавалось спастись, потому что они пытались выдавить хищникам глаза.

Ранее сообщалось, что в Индонезии пожилой мужчина стал жертвой крокодила. Трехметровая рептилия напала на него на глазах у односельчан.

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