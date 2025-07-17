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19:14, 17 июля 2025Россия

На «Госуслугах» появится новый раздел по поручению Путина

Путин поручил создать на портале госуслуг раздел «Россия — страна возможностей»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей», передает «Кремль. Новости».

Согласно документу, правительству РФ поручено обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия — страна возможностей», где будут размещаться материалы проектов и программ, которые реализуются некоммерческой организацией. Кроме того, там можно будет зарегистрироваться для участия в них.

Помимо этого, глава государства поручил обеспечить привлечение финалистов проектов и программ, реализуемых организацией «Россия — страна возможностей», к участию в мероприятиях, предусмотренных нацпроектами.

Также будет разработан проект, по которому в будущем организуют конкурс, который позволит выявить перспективных руководителей в сельхоз области. С полным списком поручений можно ознакомиться на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин дал поручение относительно трудоустройства вернувшихся со специальной военной операции на Украине россиян.

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