Путин дал поручение относительно трудоустройства вернувшихся с СВО россиян

Путин дал поручение о помощи вернувшимся с СВО россиянам в поиске работы

Президент России Владимир Путин дал поручение относительно трудоустройства вернувшихся со специальной военной операции (СВО) на Украине россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила главе государства на совещании по социальным вопросам о содействии в поиске работы ставших инвалидами демобилизованных и о субсидиях на оплату труда и коррекцию условий труда для тех, кто взял на работу ветеранов.

«Это очень важно, прошу эту работу продолжать», — поручил Путин.

Ранее сообщалось, что с СВО вернулись 137 тысяч российских военнослужащих. Глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков обратил внимание на то, что им необходимо оказать помощь с переобучением и поиском работы «так, чтобы доходы семьи не упали».

Позднее замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что более 48 тысяч участников СВО нашли себе работу. При этом она подчеркнула, что не все пока к этому готовы.

Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что с начала спецоперации в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 107 обращений от ставших инвалидами военнослужащих. По ее словам, более чем в 90 процентах случаев бойцы жаловались на увольнения по состоянию здоровья.