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15:30, 17 июля 2025Интернет и СМИ

На сайте Минюста начались перебои

Мизулина пожаловалась на перебои в работе сайта Минюста
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallokpress.com

Сайт Министерства юстиции России начал работать с перебоями. На это в своем Telegram-канале пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Госдума приняла поправку о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN. 285 депутатов проголосовали за. Также принята и поправка о признании использования VPN отягчающим обстоятельством в случае совершения преступления. После принятия [Госдумой во втором чтении] законопроекта с перебоями работает сайт Минюста», — написала она.

Мизулина связала проблему с тем, что пользователи могут искать на портале список экстремистских материалов. Она также предупредила, что в нем 536 страниц.

Ранее Госдума во втором чтении приняла поправки о наказании для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей 13.53. В случае вступления нововведений в силу штраф для граждан за такое нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей.

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