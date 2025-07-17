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14:09, 17 июля 2025Интернет и СМИ

Госдума приняла поправки о наказании за поиск экстремистских материалов

Госдума приняла поправки в КоАП о штрафе за поиск экстремистских материалов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Госдума во втором чтении приняла поправки о наказании для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить статьей 13.53 — «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

В случае вступления нововведений в силу штраф для граждан за такое нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей.

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