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10:34, 17 июля 2025Бывший СССР

На Украине уличили Зеленского в авторитаризме

FT: Зеленского критикуют за скатывание Украины к авторитаризму
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского и его окружение критикуют за скатывание страны к авторитаризму и преследование несогласных с его политикой. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Зеленский и его главные помощники сталкиваются с обвинениями политиков, активистов и дипломатов в том, что они используют чрезвычайные полномочия, предоставленные в соответствии с военным положением, чтобы оттеснить критиков, заткнуть рот лидерам гражданского общества и укрепить контроль», — утверждается в публикации.

По данным издания, правительство обвиняют в том, что оно «скатывается к авторитаризму». Причиной обвинений стали антикоррупционные рейды в отношении видных деятелей и «шаги в пользу лоялистов на руководящих постах».

Ранее итальянское издание L'Antidiplomatico отметило, что украинский лидер сделал множество шагов, свидетельствующих о «повороте в сторону диктатуры».

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