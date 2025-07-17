На Западе объяснили причины кадровых изменений на Украине

Politico: Кадровые перестановки на Украине связаны с давлением США и России

Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с растущим давлением со стороны США и России. Об этом сообщается в материале издания Politico, которое ссылается на слова украинских чиновников и экспертов.

«В последние месяцы правительство [президента Украины Владимира] Зеленского столкнулось с многочисленными проблемами (…) до налаживания непростых отношений президента с лидером США Дональдом Трампом», — объяснило причины перестановок издание.

Отмечается важность переговоров с российской стороной, к которым Вашингтон побуждал Киев. Накопившиеся проблемы в оборонной и других сферах вынудили Зеленского принять решение о кадровых изменениях в исполнительном органе государства.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» оценил влияние нового пакета помощи США для Украины. В публикации его назвали «символическим жестом».