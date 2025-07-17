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09:30, 17 июля 2025Мир

На Западе возмутились беззаконием на Украине

FT: Власти на Украине преследуют своих критиков, закон больше не имеет значения
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Italian Presidency Press Office / Paolo Giandotti / Handout / Reuters

Украинский власти и президент республики Владимир Зеленский преследуют своих критиков, тем самым больше не придавая значения верховенству закона. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой источники.

«Это представляет собой общую схему: критиков властей оттесняют, а сторонников защищают (...). У Киева есть ощущение, что Запад, в особенности США, сместил фокус, и поэтому верховенство закона и эффективное управление государством больше не имеют такого значения», — приводит газета слова западного дипломата.

Авторы материла резюмировали, что со смещением внимания Вашингтона с Украины на свои внутренние вопросы, некоторые украинские чиновники «решили проверить границы дозволенного».

10 июля мобилизованный в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталий Шабунин заявил, что его отправляют на передовую в Харьковской области. Общественный деятель связал решение с критическими высказывания в адрес Зеленского.

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