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17:13, 17 июля 2025Экономика

На Западе заявили о долгожданной победе России

Bloomberg: Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией
Кирилл Луцюк

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Июньский рост цен в России серьезно замедлился, что можно считать первым значимым признаком того, что борьба Центрального банка с инфляцией дала первые результаты после того, как регулятор долгое время проводил сверхжесткую денежно-кредитную политику. Об этом сообщило агентство Bloomberg, опубликовавшее статью «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией».

При этом оно обратило внимание, что годовая инфляция в России остается на уровне девяти процентов, что значительно выше целевого показателя Центрального банка в четыре процента. Как полагают авторы публикации, наблюдаемое замедление роста цен усиливает ожидания более решительного, чем ожидалось прежде, снижения ключевой ставки регулятора.

В то же время аналитики Центробанка учитывают два осложняющих ситуацию фактора. Во-первых, недавнее укрепление рубля обеспечило замедление роста цен, но со временем этот эффект сойдет на нет. Стоимость товаров, чувствительных к кредиту и обменному курсу, стабилизировалась, но услуги продолжают быстро дорожать. Второй фактор — это инфляционные ожидания, которые в июле второй месяц подряд оставались на уровне 13 процентов.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на июльском заседании Банк России, вероятно, может приступить к более активному смягчению денежно-кредитной политики.

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