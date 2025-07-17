Названа стоимость проезда по новому участку российской мегатрассы

Проезд по участку трассы М-12 «Восток» будет стоить 1,7 тысячи рублей

Проезд по участку трассы М-12 «Восток», от города Дюртюли до поселка Ачит, будет стоить 1713 рублей. Такие данные приводит система расчета стоимости проезда по платным дорогам ГК «Автодор», передает URA.RU.

Указанный размер платы действует для легковых автомобилей без прицепа. При участии в специальной программе лояльности цена будет снижена до 1456 рублей.

Отмечается, что участок в 280 километров можно проехать за 6,5 часа. При использовании бесплатной дороги от Дюртюли до Арчита ехать придется более семь часов — общее расстояние между населенными пунктами, с учетом всех объездов, составляет 484 километра.

Ранее президент России Владимир Путин запустил движение на участке М-12 «Восток» по видеосвязи. Власти рассчитывают, что новая дорога поспособствует развитию туризма в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области, а также повысит инвестиционную привлекательность этих регионов.