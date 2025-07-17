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08:31, 17 июля 2025Забота о себе

Названа техника орального секса для достижения оргазма за три минуты

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Freepik

Секс-эксперт Линнеи Мари рассказала о малоизвестной технике орального секса, которая дает больше удовольствия. Ее слова цитирует The every girl.

По словам Мари, эту технику часто называют трехминутной, потому что с ее помощью оргазм наступает за считанные минуты. «Женщине нужно лечь на спину и расслабиться, под бедра или колени можно положить подушку. Мужчина должен расположиться перпендикулярно к телу партнерши, так чтобы получилась буква "Г"», — проинструктировала эксперт.

Она объяснила, что в таком положении женщина получает больше удовольствия из-за того, что стимулируется не только видимая часть клитора, но и более обширная скрытая часть. «Хотя техника и называется трехминутной, спешка не нужна. Надо начинать с медленных движений, постепенно наращивая темп», — дала совет Мари.

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