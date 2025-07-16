Названы простые способы сделать секс ярче и интереснее

Сексолог и психотерапевт Николь Дирксен подсказала пять способов разнообразить интимную жизнь. Ее слова приводит HuffPost.

Первое, что специалистка посоветовала сделать, — это обустроить пространство для секса. Она предложила поэкспериментировать с освещением и разложить больше подушек, которые можно подложить под бедра и попробовать таким образом разнообразить привычные позы.

Еще одним способом сделать секс ярче Дирксен назвала игру с органами чувств. К примеру, по ее словам, можно зажечь ароматические свечи, сделать массаж или включить романтическую музыку. Также она рекомендовала добавить к привычному процессу новые предметы. Это может быть повязка на глаза, перышко для стимуляции тактильных ощущений или секс-игрушка.

Более смелым любовникам сексолог посоветовала попробовать ролевую эротическую игру. В завершение она призвала использовать лубриканты. Эксперт отметила, что многие пары игнорируют эти средства, хотя благодаря им качество секса многократно повышается.

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