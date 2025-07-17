Названы лучшие арбузные регионы России

Астраханская область вошла в число лучших арбузных регионов России

Эксперты сервиса путешествий «Туту» назвали лучшие арбузные регионы России. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в рейтинг вошла Астраханская область. Отмечается, что в этом регионе особый климат: жара как в сауне и вода из Волги. Благодаря этому бахчевые созревают раньше всего — во второй половине июля.

Руководитель пиар-проектов в сервисе «Туту», коренная астраханка Наталия Туйгунова отмечает, что на бахчах можно купить арбузы по цене в два-три раза ниже, чем в супермаркетах. По ее словам, хорошая цена за килограмм арбуза в Астрахани — 30–35 рублей, но у фермеров можно найти еще дешевле.

«А если хотите очень сладкие арбузы, отправляйтесь в Астрахань в октябре, они в этом месяце сахарные», — добавила спикер.

Соотечественникам также посоветовали ехать в путешествие за дешевыми плодами в Волгоградскую область. Там их можно есть с конца июля до конца сентября. Кроме того, с середины августа сезон соль-илецких арбузов начинается еще в одном российском регионе — Оренбургской области.

Ранее россиянам назвали срок появления безопасных арбузов. По словам экономиста Дмитрия Морковкина, некоторые фермеры, стремясь получить сверхприбыль, злоупотребляют различными удобрениями для роста плодов, из-за чего они могут быть опасны для здоровья.

