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15:41, 17 июля 2025Мир

Нереалистичность требований НАТО по Украине объяснили

AC: Требования НАТО по Украине не совпадают с реальной победой РФ на поле боя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Максималистские требования НАТО и Украины не совпадают с реальностью на боле боя, в которой Россия одерживает победу в конфликте. Об этом сообщает The American Conservative (AC).

«Максималистские требования, которые выдвигают НАТО и его марионетка Украина, могли бы быть выполнимы, если бы российские войска потерпели поражение в войне. Но реальность на местах совершенно иная. Россия выигрывает войну», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в нынешних условиях лоббирование Вашингтоном конструктивных переговоров об условиях мира выглядит еще более фантастическим, поскольку Киев и его сторонники из НАТО по-прежнему твердо придерживаются максималистских требований, игнорирующих даже самые базовые реалии на поле боя.

Уточняется, что без каких-либо признаков готовности к компромиссу со стороны противника у Москвы мало стимулов участвовать в переговорах.

Ранее была названа компромиссная для России стратегия США по Украине. Отмечается, что президенту США Дональду Трампу следует позволить России и Европе самим разобраться на Украине, а не ошибочно следовать стратегии НАТО.

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