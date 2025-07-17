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02:44, 17 июля 2025Мир

Обама ответил на слухи о разводе с женой

Барак Обама и Мишель опровергли слухи о разводе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель опровергли слухи о разводе. На эту тему они высказались в подкасте ведущего Крейга Робинсона.

Робинсон сказал, что ему приятно видеть супругов вместе. «Знаю, потому что когда мы (появляемся на публике — прим. «Ленты.ру») порознь, люди думают, что мы развелись», — ответила Мишель, подчеркнув, что никогда не задумывалась о расторжении брака.

Бывший глава государства, в свою очередь, отшутился, заявив, что жена «приняла его обратно, но какое-то время все было на грани».

Ранее Мишель Обама пожаловалась на привычку мужа везде опаздывать. В то же время она отметила, что за 30 лет брака политик «стал лучше».

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