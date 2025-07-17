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14:58, 17 июля 2025Бывший СССР

Одесситка попыталась устроить взрыв у Дома Профсоюзов

Женщина в Одессе попыталась подорвать военкомат у Дома Профсоюзов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Nina Liashonok / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В Одессе задержали женщину, которая попыталась устроить взрыв у военкомата рядом с Домом Профсоюзов. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Одессе на Куликовом поле задержали женщину с взрывчаткой, которая собиралась устроить теракт», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время задержания были слышны выстрелы, а территория площади оцеплена. По сообщениям прессы, информация о наличии взрывчатки у одесситки не подтвердилась.

Ранее сотрудники военкомата Кировоградской области задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа Гончаренко и выдали ему повестку. Митрополиту 47 лет, у него нет брони от мобилизации, он может быть отправлен на фронт.

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