Ограничения на полеты вводились в двух столичных аэропортах

Росавиация: Ограничения на полеты вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский

Ограничения на полеты вводились в двух столичных аэропортах: Домодедово и Жуковский, в данный момент воздушные гавани работают в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения были введены в 23:13 для обеспечения безопасности полетов. Спустя 11 минут запрет на прием и выпуск воздушных судов был отменен.

«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили на подлете к столице беспилотный летательный аппарат.