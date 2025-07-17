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23:43, 17 июля 2025Путешествия

Ограничения на полеты вводились в двух столичных аэропортах

Росавиация: Ограничения на полеты вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ограничения на полеты вводились в двух столичных аэропортах: Домодедово и Жуковский, в данный момент воздушные гавани работают в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения были введены в 23:13 для обеспечения безопасности полетов. Спустя 11 минут запрет на прием и выпуск воздушных судов был отменен.

«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили на подлете к столице беспилотный летательный аппарат.

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