Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:17, 17 июля 2025Мир

Орбан задался вопросом «что такое Украина?»

Премьер Венгрии Орбан призвал определить, что такое Украина, перед приемом в ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер Венгрии Орбан призвал определить, что такое Украина, перед ее возможным приемом в Европейский союз (ЕС). Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Во-первых, нам срочно необходимы прекращение огня и мир. Затем мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. На данный момент мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», — говорится в публикации.

После установления мира Европе необходимо заключить долгосрочные соглашения с Россией, а также заложить основы стратегического партнерства с Украиной. Это позволит защитить суверенитет и обеспечить будущее Европы, отметил Орбан.

Премьер Венгрии неоднократно выступал против вступления Украины в Европейский союз. По его мнению, прием Украины в объединение означал бы импорт боевых действий. Он подчеркнул, что Киев может «выбирать войну», но не может требовать от других присоединиться к ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия проигнорировала ультиматум Трампа. Чем угрожал американский президент в случае новых ударов по территории Украины?

    Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ

    Бутовских коз забрали у владельца

    В Ираке произошел разрушительный пожар

    Россияне полюбили короткие путешествия по стране

    В российском регионе нашли останки древних людей и лошадей

    Орбан задался вопросом «что такое Украина?»

    НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область

    Алеся Кафельникова снялась с голой грудью в мокром топе

    Стало известно о расколе между Трампом и его сторонниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости