Орбан задался вопросом «что такое Украина?»

Премьер Венгрии Орбан призвал определить, что такое Украина, перед приемом в ЕС

Премьер Венгрии Орбан призвал определить, что такое Украина, перед ее возможным приемом в Европейский союз (ЕС). Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Во-первых, нам срочно необходимы прекращение огня и мир. Затем мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. На данный момент мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», — говорится в публикации.

После установления мира Европе необходимо заключить долгосрочные соглашения с Россией, а также заложить основы стратегического партнерства с Украиной. Это позволит защитить суверенитет и обеспечить будущее Европы, отметил Орбан.

Премьер Венгрии неоднократно выступал против вступления Украины в Европейский союз. По его мнению, прием Украины в объединение означал бы импорт боевых действий. Он подчеркнул, что Киев может «выбирать войну», но не может требовать от других присоединиться к ней.