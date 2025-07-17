Отец троих детей на отдыхе бросился на помощь туристам и ушел под воду на глазах у семьи

NYP: Отец троих детей спас туристов во время отпуска в США и не выжил

Отец троих детей во время отпуска в США бросился на помощь застрявшим в океане туристам и не выжил. Об этом стало известно изданию New York Post (NYP).

В воскресенье, 13 июля, 38-летний Андерсон Чейз Чайлдерс был на отдыхе с семьей в Полис Айленде, штат Южная Каролина. Его супруга Натали сообщила о пловцах, которые застряли в океане. Шериф Южной Каролины Чайлдерс незамедлительно бросился на помощь людям.

Он и еще один местный мужчина спасли пострадавших, которые оказались семьей из пяти человек, они благополучно выбрались на берег. Однако в последний момент шериф ушел под воду на глазах у жены и детей, и его унесло обратным течением в открытый океан.

Патруль береговой охраны обнаружил бездыханного Чайлдерса через полтора часа после инцидента. «Чейз был великим человеком, бескорыстным, мужественным и глубоко преданным своей семье», — такими словами охарактеризовали бывшего игрока Высшей лиги в Ассоциации бейсбола Oregon Park.

Ранее два британских туриста спрыгнули в бассейн во время отпуска в Европе и не выжили. Выяснилось, что мужчины не умели плавать.

