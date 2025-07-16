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18:02, 16 июля 2025Путешествия

Пьяные мужчины спрыгнули в бассейн на курорте в Европе и не выжили

Daily Mail: Британские туристы спрыгнули в бассейн отеля в Португалии и умерли
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Двое мужчин отправились в курортный город Европы и не выжили после прыжка в бассейн. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Два британских туриста 27 и 29 лет отдыхали с друзьями на курорте Албуфейра, Португалия. Мужчины остановились в номере с бассейном в одном из местных отелей. Ночью путешественники выпили спиртные напитки и пьяные спрыгнули в воду, при этом оба не умели плавать.

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Прибывшие в 4:30 спасатели безуспешно пытались реанимировать путешественников, однако те не выжили. На данный момент идет расследование происшествия. Известно, что португальская полиция не рассматривает обстоятельства кончины туристов как подозрительные или предумышленные.

Ранее немецкий турист едва не погиб на курорте в Испании. Мужчина остановился в апартаментах на третьем этаже и решил спрыгнуть в бассейн.

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