Подравшегося с бойцами ОМОНа на улицах Москвы выпустили на свободу

Подравшийся с ОМОНом на акции протеста в Москве студент МГУ вышел на свободу

Студент МГУ Саид Джумаев, осужденный на пять лет за драку с бойцами ОМОНа на несанкционированной акции протеста в Москве, вышел на свободу. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, мужчина почти пять лет провел в колонии в Тамбовской области. На выходе его встречали несколько родственников.

В 2021 году Джумаева признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). 23 января он подрался с сотрудниками ОМОНа. Скрыться от следствия молодой человек пытался у матери в Псковской области, а затем в Латвии, однако неподалеку от границы его задержали.