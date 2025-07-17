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12:38, 17 июля 2025Силовые структуры

Подростки изнасиловали девятилетнего школьника в российском спортивном лагере

В Ленобласти подростки надругались над 9-летним школьником в спортлагере
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области подростки подозреваются в изнасиловании девятилетнего школьника в спортивном лагере. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным канала, в полицию обратилась 42-летняя мать пострадавшего. По ее словам, 13 июля в спортивном лагере, расположенном на территории турбазы «Царская Усадьба», подростки надругались над ее девятилетним сыном.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что суд отправил в спецприемник подростков из Миасса, которые в январе надругались над девочкой-инвалидом.

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