Подростки изнасиловали девятилетнего школьника в российском спортивном лагере

В Ленобласти подростки надругались над 9-летним школьником в спортлагере

В Ленинградской области подростки подозреваются в изнасиловании девятилетнего школьника в спортивном лагере. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным канала, в полицию обратилась 42-летняя мать пострадавшего. По ее словам, 13 июля в спортивном лагере, расположенном на территории турбазы «Царская Усадьба», подростки надругались над ее девятилетним сыном.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что суд отправил в спецприемник подростков из Миасса, которые в январе надругались над девочкой-инвалидом.