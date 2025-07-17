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15:12, 17 июля 2025Интернет и СМИ

Данные об ударе России по польскому заводу напольных покрытий на Украине не подтвердились

Данные об ударе РФ по польскому заводу напольных покрытий не подтвердились
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Agnieszka Sadowska / Reuters

17 июля в СМИ появилась информация, что во время ударов российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по украинской Виннице якобы пострадал польский завод напольных покрытий Barlinek Group. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Однако данные, что на заводе производилось именно напольное покрытие, не подтвердились.

Вооруженные силы России (ВС РФ) действительно в ночь на 16 июля ударили по польскому заводу, который находится на территории Украины в городе Винница. Об этом сообщил ТАСС. Однако атака была на переформатированный под нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) завод, сообщила «Российская газета» (RG.RU).

По данным украинских СМИ, на заводе произошел взрыв и пожар. Об этом сообщили журналисты РИА Новости. При этом производство паркета, для которого предназначался завод, включает несколько этапов: подготовка сырья, сушка, распиловка, обработка, склеивание, шлифовка, покрытие и упаковка. Ни один из этих этапов не подразумевает взрывчатые вещества. На спутниковых картах же видно, что непосредственно рядом с территорией завода хранилось топливо в цистернах, которое, вероятно, и взорвалось в ходе атаки ВС России.

Также украинские СМИ призывали жителей города закрыть окна и не выходить на улицу после российского удара. Это объяснялось тем, что воздух в Виннице небезопасен — было зафиксировано превышение диоксида азота и сернистого ангидрида.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал главной целью удара российских военных по территории Украины, который произошел в ночь на 16 июля, энергетическую инфраструктуру. Он отметил, что под основным ударом находились объекты в Кривом Роге, Виннице, Краматорске и в Харькове. Этим он косвенно подтвердил, что завод был переделан под нужды ВСУ.

Сообщение о том, что ВС России нанесли удар по польскому заводу, получило широкое распространение в российских медиа. Об этом написала «Лента.ру», РБК, «Газета.ру» и другие. Однако информация, что завод так и производил напольное покрытие, не подтвердилась.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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