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13:45, 17 июля 2025Мир

Глава МИД Польши устроил истерику из-за удара по польскому заводу в Виннице

Глава МИД Польши Сикорский устроил истерику из-за удара БПЛА по заводу в Виннице
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Во время ударов российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по украинской Виннице якобы пострадал польский завод Barlinek Group. В ответ на это власти Польши устроили истерику, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Российские БПЛА атаковали завод Barlinek Group в Виннице. Директор предприятия сообщил мне, что это была целенаправленная атака, осуществленная с трех сторон. На месте происшествия работают украинские службы, включая наше консульство», — заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Завод, открытый в 2007 году, считался крупнейшим объектом по производству деревянных напольных покрытий на Украине. По словам гендиректора компании Войцеха Михаловского, ущерб значительный, и восстановить производство удастся не раньше чем через полгода. Отмечается, что среди пострадавших граждан Польши нет.

Командиры Вооруженных сил Украины часто используют гражданские объекты для совещаний высокопоставленных лиц. «По поводу сборов на гражданских объектах — это сплошь и рядом. Военные объекты [используются] только для сборов рядового состава, военные высокопоставленные всегда собираются среди мирных граждан», — рассказал источник РИА Новости.

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