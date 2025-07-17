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09:05, 17 июля 2025Ценности

Популярная модель снялась без трусов для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rasbartram

Популярная американская манекенщица и панк-рок-исполнительница Габриэлла Ли Бектел, более известная как Габбриетта, снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на странице фэшн-директора журнала 032c в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя модель снялась в черном кожаном бюстгальтере, накидке из полос и босоножках на высоких каблуках. При этом девушка позировала без трусов, демонстрируя татуировку в паховой области.

В свою очередь, одну ногу она поставила на стоящего на четвереньках полуобнаженного мужчину и прижалась к другому мужчине спиной.

Ранее в июле модель Жизель Оливейра показала растяжки на теле на фото в розовом бикини.

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