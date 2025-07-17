Популярная модель снялась в купальнике с глубоким декольте

Популярная английская модель Эми Чайлдс снялась в купальнике с глубоким декольте

Популярная английская модель и телеведущая Эми Чайлдс снялась в откровенном образе. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость разместила снимок, на котором она предстала в слитном графитовом купальнике с принтом. Упомянутое изделие имело глубокое декольте и подчеркивало грудь звезды.

В то же время она надела соломенную шляпу, нанесла макияж в нюдовых тонах и собрала волосы в хвост. На кадре видно, что Чайлдс лежит на шезлонге, застеленном белым махровым полотенцем.

Ранее в июле звезда с самыми идеальными в мире ягодицами похвасталась фигурой в бикини. Британская телеведущая Майя Джама записала видео, в котором запечатлела себя в зеркале.