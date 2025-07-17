Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:16, 17 июля 2025ЦенностиЭксклюзив

Популярность падела у россиян объяснили

CEO «Фитмоста» Герасимова: Падел стал популярен у россиян из-за доступности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ilbusca / Getty Images

CEO IT-компании в сфере фитнеса и wellness «Фитмост» Александра Герасимова объяснила популярность падел-тенниса у россиян. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, падел сочетает в себе азарт и зрелищность, при этом остается доступным даже для новичков, в отличие от большого тенниса. «В падел играют только в парках "2 на 2". Эти преимущества делают его социальным видом спорта, который не только объединяет людей, но и формирует вокруг себя настоящее комьюнити», — считает она.

Кроме того, собеседница издания добавила, что попробовать свои силы в паделе можно, находясь в любой физической форме, поскольку он менее техничный, чем теннис и сквош. Падел позволяет быстрее добиться результатов, при этом получая удовольствие.

Материалы по теме:
«Польза пива — стереотип» Какие проблемы грозят любителям совмещать занятия спортом и алкоголь?
«Польза пива — стереотип»Какие проблемы грозят любителям совмещать занятия спортом и алкоголь?
10 февраля 2023
Отеки и мешки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
Отеки и мешки под глазами:почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
27 февраля 2023

К тому же падел — комплексный вид спорта с аэробной нагрузкой, во время которой работают все мышцы. Так, за час игры можно сжечь до 400-600 калорий. В паделе также активно задействуется низ тела, если тренировки регулярные — прорабатываются мышцы спины, рук и корпуса.

«Еще игра требует на себе большой концентрации, спортсмены активно расходуют энергию, что помогает избавиться от напряжения и стресса. Правила игры тоже очень простые — спортсмены могут отбивать мячи от стен и заборов, что делает ее более динамичной и завораживающей», — подытожила Герасимова.

В мае сообщалось, что в России появится падел-клуб для мужчин с выбором партнерши.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдума приняла поправки о наказании за поиск экстремистских материалов

    Раскрыты данные о построенной за счет бюджета недвижимости экс-замминистра обороны России

    Губернатор ответил на страхи россиян рожать фразой «бог даст деточку — даст и денюжку»

    Популярность падела у россиян объяснили

    Грузия нашла способ защититься от рисков отключения от SWIFT

    Россиянин придумал новый способ залезть в машину и попал на видео

    В Киеве ИИ попросили ответить на вопрос «Что такое Украина?»

    Раскрыта стоимость осенних туров в Японию

    19-летний велогонщик погиб во время заезда

    Индия анонсировала полет астронавта на корабле Gaganyaan

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости