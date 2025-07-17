Популярный российский блогер женился

Блогер Дмитрий Куплинов сообщил о женитьбе

Популярный российский блогер и стример Дмитрий Куплинов женился. Сообщение об этом он публиковал 17 июля в Telegram-канале.

Куплинов выложил фото, на котором у него и его возлюбленной на руках обручальные кольца. «Ну все, ну вот», — подписал он снимок. В комментариях многие подписчики блогера поздравили его.

О том, что Куплинов сделал предложение своей девушке, стало известно в апреле 2024 года. Уточнялось, что пара на тот момент больше девяти лет состояла в отношениях.

Ранее сообщалось о женитьбе бывшего стендап-комика Дмитрия Романова, покинувшего Россию и живущего в Португалии. Свадьба бывшего юмориста прошла в Европе.