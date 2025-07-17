Порошенко сформировал альянс против Зеленского с грантовыми структурами из США

На Украине сформировался альянс бывшего президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) против нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Издание сообщает, что союзниками Порошенко стали грантовые структуры, ранее сотрудничавшие с Демократической партией США. По предварительным данным, во время следующих выборов свою кандидатуру выдвинет глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин, а также журналисты и активисты, близкие к грантовым кругам.

Ключевым человеком со стороны СМИ, участвующий в переговорах с Порошенко стал собственник издания «Украинская правда» Томаш Фиала. Издание заключило, что объединяющим фактором союза стала угроза со стороны Зеленского.

Ранее Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме и призвал не удерживать власть. «Зеленскому стоит прислушаться к этому, потому что если вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла», — отметил он.