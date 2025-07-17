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12:16, 17 июля 2025Экономика

Пошлины Трампа против России сочли опасными для самих США

Профессор Кузник: Тарифы против РФ могут рассорить США с ключевыми партнерами
Кирилл Луцюк

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против России и сотрудничающих с нею стран чреваты окончательным отчуждением Вашингтона от его ключевых экономических партнеров. Об этом предупредил директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник. Его процитировало РИА Новости.

Он обратил внимание, что глава Белого дома отталкивает от Соединенных Штатов не только их противников, но и союзников. Продолжение такой политики обернется провалом, так как другие государства уже устали от президента США и есть вероятность, что они не поддадутся на его очередной шантаж.

Что касается повышения пошлин на российский импорт, то Кузник полагает, что это не даст значимого эффекта, поскольку объемы торговли между РФ и США и так упали до минимальных значений. В то же время введение вторичных санкций против покупающих российскую нефть Китая, Индии или Бразилии может обернуться окончательной деградацией отношений США с их ключевыми экономическими партнерами.

Ранее с прогнозом об опасности антироссийских тарифов для самих США выступила доцент департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Она считает, что очень сильно могут пострадать американские импортеры удобрений.

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