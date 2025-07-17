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09:20, 17 июля 2025Мир

Посол раскрыл реакцию России в случае конфликта вокруг Гренландии

Посол Барбин: Россия примет адекватные меры в случае конфликта вокруг Гренландии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Россия примет адекватные угрозам меры в случае конфликта вокруг Гренландии. Такое заявление сделал российский посол в Дании Владимир Барбин в интервью РИА Новости.

«Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам», — сказал дипломат.

По его мнению, конфликт вокруг Гренландии пагубно скажется на региональной безопасности. При этом Барбин подчеркнул, что диалог с Копенгагеном по вопросам безопасности сегодня невозможен.

Ранее посол Барбин рассказал, что датские власти допускают создание военной базы НАТО в Гренландии, спекулируя на якобы угрозах с российской стороны.

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