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16:25, 17 июля 2025Бывший СССР

Появились кадры массового уничтожения дронами украинских тепловозов

Опубликованы кадры уничтожения дронами украинских тепловозов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские дроны в течение нескольких суток уничтожали состав с украинскими тепловозами в районе села Белозерское. Кадры массовой атаки опубликовал Telegram-канал Испытательного центра перспективных беспилотных технологий (ИЦПБТ) «Рубикон».

«Тепловозы были поражены в районе села Белозерское под Добропольем. Состав сошел с рельс», — говорится в публикации.

Отмечается, что железнодорожный транспорт использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для доставки грузов военного назначения.

Ранее стало известно о первом беспилотном штурме в зоне специальной военной операции. По информации украинской прессы, ВСУ на одном из участков фронта удалось взять под контроль российскую позицию, используя только наземные и летные дроны.

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