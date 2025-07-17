Появились кадры массового уничтожения дронами украинских тепловозов

Опубликованы кадры уничтожения дронами украинских тепловозов

Российские дроны в течение нескольких суток уничтожали состав с украинскими тепловозами в районе села Белозерское. Кадры массовой атаки опубликовал Telegram-канал Испытательного центра перспективных беспилотных технологий (ИЦПБТ) «Рубикон».

«Тепловозы были поражены в районе села Белозерское под Добропольем. Состав сошел с рельс», — говорится в публикации.

Отмечается, что железнодорожный транспорт использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для доставки грузов военного назначения.

Ранее стало известно о первом беспилотном штурме в зоне специальной военной операции. По информации украинской прессы, ВСУ на одном из участков фронта удалось взять под контроль российскую позицию, используя только наземные и летные дроны.