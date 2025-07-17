Путин присвоил звание Героя командиру водрузивших над Рейхстагом Знамя Победы военных

Путин присвоил звание Героя России командиру бойцов, водрузивших Знамя Победы

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому офицеру Алексею Бересту, который командовал бойцами, водрузившими Знамя Победы над Рейхстагом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе главы государства отмечается, что звание присвоено за мужество и отвагу, которые Берест проявил в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

Под командованием Береста сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария 1 мая 1945 года водрузили Знамя Победы над зданием Рейхстага в Берлине.

Ранее президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Михаила Гудкова званием Героя России посмертно. Таким образом, Гудков стал первым в истории человеком, который был удостоен этого звания дважды.